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Неймар – лучший, Верратти – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Реймса»

Марко Верратти Марко Верратти
Неймар Неймар
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
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В 20-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на «Парк де Пренс» «Реймс».

В первой половине встречи команды обменялись желтыми карточками, но счет открыть так и не смогли. Жара началась во втором тайме. На 51-й минуте Месси попытался пробить с линии штрафной, мяч попал в Хакими и отрикошетил к Неймару. Бразилец изящно обвел голкипера и забил в пустые ворота.

Во второй половине встречи на поле появился Марко Верратти. Итальянец отыграл всего 13 минут и 15 секунд, прежде чем получил прямую красную за грубое нарушение. С 59-й минуты парижане играли в меньшинстве и пытались сохранить свое преимущество.

Но «Реймс» умудрился сравнять счет буквально на последних секундах матча! Фоларин Балогун пробил верхний угол ворот Доннаруммы. Итоговый счет – 1:1. Парижане дома теряют очки.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Реймса» 

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3 комментария

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vwzx8mx5vh
Во что играют хз, и видно что мотиаации ноль
+1
0
+1
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Gvensit
Неймар в этом матче показал хорошую игру, часто участвовал в отборах и давал хорошие пасы по большей части, так что решение что он лучший в этом матче абсолютно оправданно. Возможно если бы его не заменили итог получился бы другим но есть как есть. В любом случае, надеюсь следующие матчи они проведут отлично и будут обходится без травм. Но Верратти.... это Верратти аххахаха
+4
0
+4
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Роман
Неймар хорош. Месси как гумно играл.
+4
-2
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