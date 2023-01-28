Неймар – лучший, Верратти – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Реймса»

В 20-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на «Парк де Пренс» «Реймс».

В первой половине встречи команды обменялись желтыми карточками, но счет открыть так и не смогли. Жара началась во втором тайме. На 51-й минуте Месси попытался пробить с линии штрафной, мяч попал в Хакими и отрикошетил к Неймару. Бразилец изящно обвел голкипера и забил в пустые ворота.

Во второй половине встречи на поле появился Марко Верратти. Итальянец отыграл всего 13 минут и 15 секунд, прежде чем получил прямую красную за грубое нарушение. С 59-й минуты парижане играли в меньшинстве и пытались сохранить свое преимущество.

Но «Реймс» умудрился сравнять счет буквально на последних секундах матча! Фоларин Балогун пробил верхний угол ворот Доннаруммы. Итоговый счет – 1:1. Парижане дома теряют очки.

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