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Звездное трио вернулось: последние новости команд и возможный состав «ПСЖ» на матч против «Ренна»

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В 19-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправится в гости к «Ренну». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «ПСЖ» на предстоящий матч.

Новости команд

«Ренн»    

Мартен Терье восстанавливается после разрыва крестов и не сможет помочь своей команде. 

Из-за проблем со здоровьем матч с парижанами также пропустят Сантамария и Шека. Против парижан не сыграют и Бурижо с Омари – игроки дисквалифицированы.

«ПСЖ»

Веррати, Кимпембе, Пембеле и Мендеш не выйдут на матч из-за травм. Участие в игре Саншеша пока находится под вопросом. Не будем забывать и о том, что Пабло Сарабия отправился в Англию, чтобы там присоединиться к «Вулверхэмптону».

Но есть и хорошие новости – звездное трио «ПСЖ» вернулось в строй. Месси, Мбаппе и Неймар должны быть готовы к матчу 19-го тура чемпионата Франции.

Возможный состав «ПСЖ» на матч против «Ренна»  

Как думаете, кто из футболистов Гальтье отличится в этой встрече?

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