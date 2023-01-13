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«Как же вовремя». «ПСЖ» опубликовал видео с Сарабией и очень повеселил фанатов клуба

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В официальном аккаунте «ПСЖ» в Твиттере появилось видео, в котором Пабло Сарабия и болельщица столичной команды исполняют челлендж. Сам ролик совершенно обычный, но фанатов «ПСЖ» позабавило то, в какой момент это видео было опубликовано.

Дело в том, что Сарабия вот-вот присоединится к «Вулверхэмптону». По данным Фабрицио Романо, клубы уже обсуждают финальные детали трансфера. Сумма сделки составит пять миллионов и бонусы.

В соцсетях болельщики отреагировали на то, сколь неудачный момент для публикации такого ролика выбрал «ПСЖ»: 

💭 «Лол, «ПСЖ» нужно давать мастер-классы того, когда не нужно выкладывать видео». 

💭 «Идеальный момент публикации!» 

💭 «Время публикации испортило видео. Гении».

💭 «Как же вовремя! Это просто катастрофически прекрасно».  

💭 «Так вот какое игровое время обещал Сарабии Гальтье». 

💭 «Это видео слишком актуально. Слишком!» 

Будете скучать по Пабло?

1 комментарий

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Hella black
Лучше поздно,чем никогда
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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