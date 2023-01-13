Пабло Сарабия близок к переходу в «Вулверхэмптон»

Французский журналист Сабер Дефарж сообщил, «ПСЖ» и «Вулверхэмптоном» близки к соглашению по Пабло Сарабии.

«Два клуба обсуждают последние детали. О сделке может быть объявлено в эти выходные», — добавляет инсайдер.

Говорят, что «Вулверхэмптон» готов выложить за Сарабию приличную сумму и платить ему солидную зарплату, которую готовы предложить лишь немногие клубы.

Хотя «ПСЖ» не сможет вернуть 20 млн евро, потраченных на покупку игрока, клуб АПЛ станет наилучшим решением в данной ситуации.

После возвращения в «ПСЖ» из «Спортинга» полузащитник так и не смог проявить себя.

Пабло Сарабия стал игроком «ПСЖ» 2 июля 2019 год, перейдя из «Севильи». В 97 матчах за парижан он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года