«ПСЖ» не будет устраивать торжество на «Парк де Пренс» по случаю победы Месси на ЧМ. На это есть серьезная причина

После катарского Мундиаля в составе «ПСЖ» стало на одного чемпиона мира больше. Лео Месси наконец поднял над головой Кубок мира.

В клубе аргентинца встретили коридором почета. Многие полагали, что Месси похвастается золотой медалью перед болельщиками «ПСЖ» на домашней арене команды.

Но, по информации издания Le Parisien, столичный клуб не будет устраивать торжество на «Парк де Пренс» по случаю победы Лео на ЧМ. И на это есть весомая причина.

В финале Мундиаля Аргентина сражалась с Францией, которая в итоге потерпела поражение. После матча некоторые игроки команды Скалони проявили неуважение к игрокам «синих». А Эмилиано Мартинес и вовсе вышел за все рамки приличия. В Париже есть опасения, что неподобающее поведение некоторых аргентинских игроков и проигрыш Франции в финале ЧМ негативно скажутся на отношении фанатов «ПСЖ» к Месси.

Потому в клубе считают, что прием, оказанный Лео в день его прибытия в расположение клуба, окажется достаточным проявлением уважения к заслугам аргентинца. При этом Кристоф Гальтье выразил надежду на то, что фанаты «ПСЖ» тепло встретят Лео и поздравят его с долгожданной победой.

А что думаете вы? Как болельщики на «Парк де Пренс» примут Лео?