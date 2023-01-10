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«ПСЖ» не будет устраивать торжество на «Парк де Пренс» по случаю победы Месси на ЧМ. На это есть серьезная причина

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После катарского Мундиаля в составе «ПСЖ» стало на одного чемпиона мира больше. Лео Месси наконец поднял над головой Кубок мира.

В клубе аргентинца встретили коридором почета. Многие полагали, что Месси похвастается золотой медалью перед болельщиками «ПСЖ» на домашней арене команды.

Coupe du monde 2022 : Messi veut continuer en sélection pour « vivre quelques matchs en étant champion du monde »

Но, по информации издания Le Parisien, столичный клуб не будет устраивать торжество на «Парк де Пренс» по случаю победы Лео на ЧМ. И на это есть весомая причина. 

В финале Мундиаля Аргентина сражалась с Францией, которая в итоге потерпела поражение. После матча некоторые игроки команды Скалони проявили неуважение к игрокам «синих». А Эмилиано Мартинес и вовсе вышел за все рамки приличия. В Париже есть опасения, что неподобающее поведение некоторых аргентинских игроков и проигрыш Франции в финале ЧМ негативно скажутся на отношении фанатов «ПСЖ» к Месси. 

Потому в клубе считают, что прием, оказанный Лео в день его прибытия в расположение клуба, окажется достаточным проявлением уважения к заслугам аргентинца. При этом Кристоф Гальтье выразил надежду на то, что фанаты «ПСЖ» тепло встретят Лео и поздравят его с долгожданной победой.

А что думаете вы? Как болельщики на «Парк де Пренс» примут Лео?

2 комментария

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9chymzyxvz
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Сначала это бесило, включая поведение черепашки. Но в целом можно их понять, было бы странно если бы тот же Мбаппе тряс кубком где-нибудь в барсе перед носом Месси
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Игорь Климов
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Победа сборной Аргентины на Чемпионате Мира, никак не может радовать болельщиков Франции.
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