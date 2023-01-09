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Во Франции провели соцопрос, который показал отношение местного населения к «ПСЖ» и игрокам столичной команды

Неймар Неймар
Маркиньос Маркиньос
Лионель Месси Лионель Месси
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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В субботу радио RTL поделилось результатами соцопроса, который показал, что французы думают о «ПСЖ» и звездных игроках команды Гальтье.

51% опрошенных считают, что «Ланс» способен обойти «ПСЖ» в турнирной таблице Лиги 1 и стать чемпионом Франции.

44% респондентов уверены, что Неймар и Маркиньос, которые мечтали выиграть чемпионат мира с Бразилией и которые выбыли в четвертьфинале катарского турнира, не смогут пережить поражение и вторую половину сезона с «ПСЖ» провалят.

Neymar, Marquinhos won't join PSG training next Monday

А вот насчет Месси и Хакими у опрошенных сомнений почти нет. 65% анкетируемых считают, что у Лео и Ашрафа не будет проблем с игрой в оставшейся части сезона.

Мбаппе постепенно становится национальным героем Франции. Поэтому неудивительно, что 86% респондентов не сомневаются в том, что Килиан справится с поражением в финале чемпионата мира и проведет остаток сезона на стабильно высоком уровне.

Опрос проводился среди 1005 человек. В анкетировании участвовали французы в возрасте от 18 лет. Среди респондентов 511 человек назвали себя поклонниками футбола.

Как вам результаты? Согласны с французами?

1 комментарий

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Rafa Mekhraliev
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Опрос во Франции. А вы сделайте опрос во всем мире (конечно это я условно) Но вы увидите где там будет Месси. 👑
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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