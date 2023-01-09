Вслед за Мбаппе Зидана поддержали спортсмены, актеры и чиновники Франции

Во Франции разгорелся скандал.

Глава французской Федерации футбола Ноэль Ле Грэ крайне резко высказался о Зинедине Зидане, комментируя продление контракта Дешама с «синими». Среди прочего, Ле Грэ заявил, что даже не ответил бы на телефонный звонок Зидана.

За легенду французского футбола вступился Мбаппе. Он написал в соцсетях:

«Зидан – это Франция, мы не должны так неуважительно относиться к легенде».

Главу FFF и так нещадно критикуют за непоследовательные решения. Но теперь Мбаппе запустил новую волну осуждения Ле Грэ. На твит нападающего «ПСЖ» ответили многие французские деятели.

Известный актер Омар Си был краток. Он поддержал слова Килиана:

Медхи Бенатия написал:

💭 «Хорош и на поле, и за его пределами».

Французский политик Николя Каден ответил нападающему:

💭 «Спасибо! После возмутительного заявления о том,что расизма в футболе не существует, вот еще одно доказательство того, что этот Ле Грэ не может занимать эту должность. Его последнее высказывание отвратительно и нелепо по отношению к одному из величайших игроков всех времен».

Вслед за Мбаппе начали высказываться и другие именитые французы.

Франк Рибери был не менее саркастичен, чем Ле Грэ, и намекнул на скорую отставку чиновника:

💭 «Ну ты меня порадовал. В конце концов, скоро можно будет подумать о срочной консультации. Зизу!».

Баскетболист Эван Фурнье тоже не стал молчать:

💭 «Какое неуважение! Сколько еще нужно заносов со стороны этого мерзкого джентльмена, чтобы его наконец убрали с поста?»

Министр спорта Франции посоветовала Ле Грэ извиниться перед Зиданом:

💭 «Снова громкие заявления и позорное неуважение, которое поражает всех нас, к легенде футбола и спорта. «Президент» первой спортивной федерации Франции не должен так говорить. Пожалуйста, извинитесь за то, что наговорили о Зинедине Зидане»

Болельщики в соцсетях хвалят Мбаппе за то, что нападающий не стал молчать:

💭 «Мбаппе, я восхищен твоей смелостью. Спасибо».

💭 «Киллиан не станет молчать, когда происходит подобная несправедливость, за это я его уважаю».

💭 «Спасибо, Киллиан, ты становишься лидером французского футбола не только на поле, но и за его пределами».

Как считаете, слова Мбаппе повлияют на Ле Грэ? Возможно, Франция дождется отставки чиновника?