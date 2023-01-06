Экс-игрок «ПСЖ» умер от сердечного приступа. Ему было 40 лет

Вчера вечером стало известно о смерти Модеста М’Бами от сердечного приступа.

М’Бами играл на позиции опорного полузащитника. Он провёл 83 матча в составе «ПСЖ» в период с 2003 по 2006 год и стал двукратным обладателем Кубка Франции. Клуб выразил соболезнования семье и близким футболиста.

М’Бами также играл за «Марсель», «Альмерию» и ряд других команд. Вместе со сборной Камеруна он стал золотым медалистом Олимпийских игр в 2000 году и серебряным призером Кубка конфедераций 2003 и Кубка африканских наций 2008. Всего за сборную провёл 38 матчей и забил 3 мяча.