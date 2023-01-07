Помните, как Хакими и Мбаппе прятались в Нью-Йорке? Фанаты обратили внимание на любопытную деталь их селфи

Хакими и Мбаппе весело провели время в Нью-Йорке.

Парни успели побывать на матче НБА и насладиться выступлением уличных артистов на Таймс-сквер. Чтобы остаться инкогнито, футболисты попытались замаскироваться. Получилось слабо: их все равно вычислили, а видео с игроками «ПСЖ» мгновенно разлетелось по сети.

Позже Мбаппе в соцсетях поделился селфи с Хакими. Болельщики обратили внимание на одну любопытную деталь. На фотографиями за парнями красуется логотип H&M – буквы идеально совпадают с инициалами Хакими и Мбаппе:

Фанаты поспешили поделиться своей находкой в соцсетях:

💭 «Я не знаю, что круче: если они сделали это специально, или если так вышло случайно».

💭 «И после этого вы говорите, что у них было не свидание? Да это же один в один свадебные инициалы молодожен!»

💭 «Я прямо представил, как 24-летний парень увидел магазин H&M и сказал своему одноклубнику: «Боже, это же наши инициалы! Давайте сделаем селфи!».

💭 «Не вижу разницы между селфи футболистов и этим фото»:

💭 «Мне очень нравится их дружба, они такие искренние. Даже вселенная намекает на то, что им было предназначено подружиться».

💭 «Они выглядят такими счастливыми».

💭 «Вау, не знал, что Мбаппе и Хакими так любят Харри Магуайра, это же его инициалы».

💭 «Не понимаю, на кого они больше похожи: на братишек или на влюбленную пару, лол».

💭 «Не думаю, что они это планировали, но вышло очень смешно».

💭 «Они просто поддержали принца Гарри и Меган Маркл».

Как считаете, парни сделали такое фото специально или это просто забавное совпадение?