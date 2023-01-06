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Французский телеведущий неудачно пошутил – назвал Хакими «песиком Мбаппе». Фанаты в гневе

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Путешествие Ашрафа Хакими в США с Килианом Мбаппе на выходные вызывает много разговоров, вплоть до дурных шуток.

В шоу «Rothen ignites» на канале RMC Жюльен Касарр назвал марокканца «собакой Килиана Мбаппе»:

Парижские фанаты отреагировали:

ElDebegoume: «Какой позор! Никакого уважения и особенно тем, кто смеется».

badou_92i: «Меня бесит то, что с этого смеются, как вальдшнеп, хоть это и не смешно. Стыдно такое говорить слушателям»

Xploz_10: «Это абсолютно не смешно, это реально дикое неуважение».

1 комментарий

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Что этот пёсик твою ногу отдрюкал и машину пометил с кроватью
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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