Французский телеведущий неудачно пошутил – назвал Хакими «песиком Мбаппе». Фанаты в гневе
Путешествие Ашрафа Хакими в США с Килианом Мбаппе на выходные вызывает много разговоров, вплоть до дурных шуток.
В шоу «Rothen ignites» на канале RMC Жюльен Касарр назвал марокканца «собакой Килиана Мбаппе»:
Hey Julien Cazarre il faut respecter Achraf Hakimi, car ton passage est vraiment une honte ! Cc @Rothensenflamme @AfterRMC @RMCsport pic.twitter.com/d6qjcceQfU— Mookie (@MookieBarbu) January 5, 2023
Парижские фанаты отреагировали:
ElDebegoume: «Какой позор! Никакого уважения и особенно тем, кто смеется».
badou_92i: «Меня бесит то, что с этого смеются, как вальдшнеп, хоть это и не смешно. Стыдно такое говорить слушателям»
Xploz_10: «Это абсолютно не смешно, это реально дикое неуважение».
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