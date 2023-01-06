В шоу «Rothen ignites» на канале RMC Жюльен Касарр назвал марокканца «собакой Килиана Мбаппе»:

ElDebegoume: «Какой позор! Никакого уважения и особенно тем, кто смеется».

badou_92i: «Меня бесит то, что с этого смеются, как вальдшнеп, хоть это и не смешно. Стыдно такое говорить слушателям»