Месси обошел Холанда и Мбаппе в борьба за престижную премию. Лео наградили за его игру в 2022 году
Лео Месси стал лучшим игроком мира в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (МФФИИС).
Аргентинец набрал 275 очков. Килиан Мбаппе и Карим Бензема следуют за Лионелем с 35 и 30 баллами соответственно.
Лука Модрич и Эрлинг Холанд занимают 4-е и 5-е места, они набрали 15 и 5 очков.
Вот как выглядит итоговая пятерка претендентов на награду:
Интересно, что Месси впервые получил эту премию. В 2020 и 2021 годах награда присуждалась Роберту Левандовскому.
У Короля больше баллов чем у остальных 4 вместе взятой.