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Месси обошел Холанда и Мбаппе в борьба за престижную премию. Лео наградили за его игру в 2022 году

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Лео Месси стал лучшим игроком мира в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (МФФИИС).

Аргентинец набрал 275 очков. Килиан Мбаппе и Карим Бензема следуют за Лионелем с 35 и 30 баллами соответственно.

Лука Модрич и Эрлинг Холанд занимают 4-е и 5-е места, они набрали 15 и 5 очков.

Вот как выглядит итоговая пятерка претендентов на награду:

Интересно, что Месси впервые получил эту премию. В 2020 и 2021 годах награда присуждалась Роберту Левандовскому. 

11 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Айлин 1990
Вы на отрыв посмотрите. У Короля больше баллов чем у остальных 4 вместе взятой.
Причём в 3 раза
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Flow market Victor Mercedes
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Вот это будет разрыв ОЧКА у хейтеров! 🔥🔥🔥
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Айлин 1990
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Надеюсь возьмёт 8 ЗМ.
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Айлин 1990
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Вы на отрыв посмотрите.
У Короля больше баллов чем у остальных 4 вместе взятой.
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Машина Мощная
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Ответ Дмитрий Новицкий
Ну этим да, пахать и пахать, у лео все врождённое было. Просто не спился и не просрал.
ну а что не пахать??
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Suxrob Abdullaewich
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Ответ Арсений Жиленко
Отрыв невероятный
Да заслужил все по делу...Респект
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Вячеслав Новиков
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Всё по делу, ну он лучший и спорить с этим бесполезно
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Boni Jek
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Лео заново расцаел!
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Дмитрий Новицкий
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Ответ Машина Мощная
ну GOAT есть GOAT. Ничего нового. ой сколько еще надо пахать Мбаппе и Холланду...здоровья ребятам только пожелать можно
Ну этим да, пахать и пахать, у лео все врождённое было. Просто не спился и не просрал.
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Арсений Жиленко
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Отрыв невероятный
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Машина Мощная
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ну GOAT есть GOAT. Ничего нового. ой сколько еще надо пахать Мбаппе и Холланду...здоровья ребятам только пожелать можно
+19
-1
+18
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