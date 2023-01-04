Месси обошел Холанда и Мбаппе в борьба за престижную премию. Лео наградили за его игру в 2022 году

Лео Месси стал лучшим игроком мира в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (МФФИИС).

Аргентинец набрал 275 очков. Килиан Мбаппе и Карим Бензема следуют за Лионелем с 35 и 30 баллами соответственно.

Лука Модрич и Эрлинг Холанд занимают 4-е и 5-е места, они набрали 15 и 5 очков.

Вот как выглядит итоговая пятерка претендентов на награду:

Интересно, что Месси впервые получил эту премию. В 2020 и 2021 годах награда присуждалась Роберту Левандовскому.