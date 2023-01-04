ПСЖ
Блог

Фанаты в восторге от маскировки Мбаппе и Хакими. Парни пытались скрыться в толпе на самой оживленной площади Нью-Йорка

Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Мбаппе и Хакими получили небольшой отпуск и вместе отправились в Нью-Йорк.

Парни уже успели сходить на матч НБА и даже ухватили по майке от звезды «Бруклина» Кевина Дюрэнта. На этом приключения парижан в США не закончились. Игроки столичной команды решили насладиться выступлением уличных артистов на Таймс-сквер.

Чтобы остаться инкогнито, футболисты идеально замаскировались: надели балаклавы, маски и капюшоны так, чтобы видны были лишь их глаза. Очевидно, гениальный план провалился, ведь видео со звездами чемпионата мира моментально завирусилось в сети:

Болельщики придумали уже миллион шуток о талантливой маскировке игроков «ПСЖ»: 

💭 «Почему все пишут про Мбаппе и Хакими? Их ведь нет на этом видео! Никого не вижу, не замечаю».

💭 «Их бы не взяли в КГБ». 

💭 «Они выглядят буквально так»:

💭 «Как думаете, если бы две звезды американского футбола гуляли по Парижу, мы бы их вычислили?»

💭 «Мбаппе действительно считает себя черепашкой-ниндзя». 

💭 «Они не знают, что я Мбаппе».

💭 «Черт, парни хотели уединиться и устроить свидание. Зачем вы испортили им романтику?»

💭 «Мало кто знает, что Хакими и Мбаппе таким образом проходят отбор в ЦРУ».

💭 «Напомнило вот это»:

💭 «Не пойман – не вор!» 

💭 «Ашраф еще выглядит прилично, но Мбаппе так сильно старался слиться с толпой, что привлек к себе еще больше внимания! Кто вообще будет так одеваться?»

💭 «Мистер Мбаппе выглядит, как частный детектив».  

💭 «Когда выйдет фильм об этих супергероях?»

А как вам такой образ Хакими и Мбаппе? Узнали бы парней на улице?  

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korysh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
интересно, а Хакими в Нью-Йорке прям много людей бы узнало?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rule1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сейчас в морозы каждый второй получается Мбаппе или Ашраф,или ниндзя тогда.
Обычный прикидок а выставляете как магию перевоплощения,Коперфильды прям
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Черепашки нинзя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий