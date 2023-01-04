Фанаты в восторге от маскировки Мбаппе и Хакими. Парни пытались скрыться в толпе на самой оживленной площади Нью-Йорка
Мбаппе и Хакими получили небольшой отпуск и вместе отправились в Нью-Йорк.
Парни уже успели сходить на матч НБА и даже ухватили по майке от звезды «Бруклина» Кевина Дюрэнта. На этом приключения парижан в США не закончились. Игроки столичной команды решили насладиться выступлением уличных артистов на Таймс-сквер.
Чтобы остаться инкогнито, футболисты идеально замаскировались: надели балаклавы, маски и капюшоны так, чтобы видны были лишь их глаза. Очевидно, гениальный план провалился, ведь видео со звездами чемпионата мира моментально завирусилось в сети:
Болельщики придумали уже миллион шуток о талантливой маскировке игроков «ПСЖ»:
💭 «Почему все пишут про Мбаппе и Хакими? Их ведь нет на этом видео! Никого не вижу, не замечаю».
💭 «Их бы не взяли в КГБ».
💭 «Они выглядят буквально так»:
💭 «Как думаете, если бы две звезды американского футбола гуляли по Парижу, мы бы их вычислили?»
💭 «Мбаппе действительно считает себя черепашкой-ниндзя».
💭 «Они не знают, что я Мбаппе».
💭 «Черт, парни хотели уединиться и устроить свидание. Зачем вы испортили им романтику?»
💭 «Мало кто знает, что Хакими и Мбаппе таким образом проходят отбор в ЦРУ».
💭 «Напомнило вот это»:
💭 «Не пойман – не вор!»
💭 «Ашраф еще выглядит прилично, но Мбаппе так сильно старался слиться с толпой, что привлек к себе еще больше внимания! Кто вообще будет так одеваться?»
💭 «Мистер Мбаппе выглядит, как частный детектив».
💭 «Когда выйдет фильм об этих супергероях?»
А как вам такой образ Хакими и Мбаппе? Узнали бы парней на улице?
Обычный прикидок а выставляете как магию перевоплощения,Коперфильды прям