Фанаты в восторге от маскировки Мбаппе и Хакими. Парни пытались скрыться в толпе на самой оживленной площади Нью-Йорка

Мбаппе и Хакими получили небольшой отпуск и вместе отправились в Нью-Йорк.

Парни уже успели сходить на матч НБА и даже ухватили по майке от звезды «Бруклина» Кевина Дюрэнта. На этом приключения парижан в США не закончились. Игроки столичной команды решили насладиться выступлением уличных артистов на Таймс-сквер.

Чтобы остаться инкогнито, футболисты идеально замаскировались: надели балаклавы, маски и капюшоны так, чтобы видны были лишь их глаза. Очевидно, гениальный план провалился, ведь видео со звездами чемпионата мира моментально завирусилось в сети:

Болельщики придумали уже миллион шуток о талантливой маскировке игроков «ПСЖ»:

💭 «Почему все пишут про Мбаппе и Хакими? Их ведь нет на этом видео! Никого не вижу, не замечаю».

💭 «Их бы не взяли в КГБ».

💭 «Они выглядят буквально так»:

💭 «Как думаете, если бы две звезды американского футбола гуляли по Парижу, мы бы их вычислили?»

💭 «Мбаппе действительно считает себя черепашкой-ниндзя».

💭 «Они не знают, что я Мбаппе».

💭 «Черт, парни хотели уединиться и устроить свидание. Зачем вы испортили им романтику?»

💭 «Мало кто знает, что Хакими и Мбаппе таким образом проходят отбор в ЦРУ».

💭 «Напомнило вот это»:

💭 «Не пойман – не вор!»

💭 «Ашраф еще выглядит прилично, но Мбаппе так сильно старался слиться с толпой, что привлек к себе еще больше внимания! Кто вообще будет так одеваться?»

💭 «Мистер Мбаппе выглядит, как частный детектив».

💭 «Когда выйдет фильм об этих супергероях?»

А как вам такой образ Хакими и Мбаппе? Узнали бы парней на улице?