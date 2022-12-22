«Всё зашло слишком далеко». Президент французской федерации футбола подал жалобу на Эми Мартинеса за оскорбления Килиана Мбаппе

Федерация футбола Франции подала официальную жалобу на вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса за издевательства над Килианом Мбаппе.

Голкипер «Астон Виллы» сыграл важную роль в победе Аргентины на чемпионате мира, а после этого неоднократно троллил Мбаппе.

Во время празднования аргентинцев, Мартинес был замечен с игрушечным младенцем, к лицу которого было приклеено фото звезды «ПСЖ». В сеть также попало видео из раздевалки, на котором аргентинец насмехается над Килианом после успешной серии пенальти – Мартинес в шутку призвал к минуте молчания в память о французе. Все это не понравилось футбольной федерации Франции.

Президент федерации Ноэль Ле Гре заявил, что связался со своим аргентинским коллегой Клаудио Тапиа и подал официальную жалобу.

«Я написал своему коллеге из федерации футбола Аргентины, что считаю такие жесты неприемлемыми в контексте спортивного соревнования. Я не могу этого понять. Все зашло слишком далеко, хотя поведение Мбаппе было образцовым», - цитирует президента The Mirror.

Стоит добавить, что отношения между Мартинесом и Мбаппе давно носят напряженный характер. До старта чемпионата мира в Катаре Килиан заметил, что европейские команды подходят к таким турнирам лучше подготовленными, чем их южноамериканские коллеги. Мартинеса такие заявления возмутили:

«Он недостаточно знает о футболе, потому что никогда не играл в Южной Америке. Если у тебя нет опыта, то лучше вообще об этом не говорить», - подчеркнул оскорбленный голкипер.