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Милый отдых Месси: вместе с Антонеллой прилетел в родной Росарио. Там познакомились, когда обоим было по 7 лет

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Лео будет отдыхать дома после ЧМ.

Лео Месси продолжает наслаждаться победой на чемпионате мира: теперь он вместе с женой Антонеллой Рокуццо приехал в родной Росарио. Они двигались на машине в окружении фанатов – примечательно, что за рулем не водитель или охранник, а жена Лео.

Антонелла полетела в Росарио сразу после финала, а Месси сначала отправился в Буэнос-Айрес, где бурно отметил трофей вместе с командой.

В аэропорту Антонеллу вместе с тремя детьми встретила Селия Мария Куччиттини, мама Лео. Они поехали на машине к себе домой, в закрытый район Фунеса (запад Росарио).

Когда Месси приехал на родину, его семья уже была в сборе. Лео после финала предвкушал отдых: «Теперь все, чего я хочу – это отправиться в Аргентину, повеселиться с друзьями и отдохнуть в Росарио. Позагорать дома рядом с женой, выпить мате и насладиться тем, что стал чемпионом мира».

Месси собирается встретить Рождество и Новый год в Росарио.

Пока непонятно, когда Лео вернется в Париж. Возможно, он покинет Росарио вместе с Анхелем Ди Марией, который тоже сейчас находится в родном городе.

Лео и Антонелла встречаются с 7 лет – их познакомил одноклубник Месси по «Ньюэллс»

Антонелла Рокуццо – подруга детства Лео, а с 2017 года его жена. Оба родом из Росарио и встретились, когда им было по семь. У пары три ребенка: Тьяго, Маттео и Чиро.

Лео и Антонелла познакомились благодаря Лукасу Скалья, брату Рокуццо и одноклубнику Месси по «Ньюэллс». Еще когда просто дружили, Месси написал сообщение: «Когда-нибудь мы будем встречаться».

В начале 2000-х Лео перешел в «Барселону», а Антонелла осталась в Аргентине: получила образование диетолога и работала в женском фитнес-центре. Какое-то время им приходилось общаться на расстоянии.

Начали встречаться лишь в 2004-м: лучшая подруга Антонеллы разбилась в автокатастрофе, и Лео прилетел в Аргентину, чтобы поддержать девушку. С тех пор они не расстаются.

При этом до приезда Месси у Антонеллы был парень, с которым она встречалась уже три года. Но как только Лео прилетел, она с ним рассталась. Бывший парень Антонеллы говорил в интервью местному изданию: «Она бросила меня, но хотя бы не ради какого-то старика – она бросила меня ради Месси».

История Лео и Антонеллы стала еще красивее: теперь он фоткает ее с Кубком мира

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle; Twitter

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