«Кто ему это позволил?» Фанатов взбесила знаменитость, которая пыталась сфотографироваться с Месси после финала ЧМ

Аргентина в финале Мундиаля победила Францию, Месси наконец стал чемпионом мира.

Когда подопечные Скалони отмечали свой триумф, к Месси подошел Солт Бэ и стал настойчиво просить у нападающего «ПСЖ» селфи. Кажется, его поведение разозлило и самого Лео:

Вы точно знаете, кто такой Солт Бэ. Помните турецкого ресторатора, который своим фирменным движением солил мясо, кажется, всем футболистам галактики? Так вот, это именно он пристал к Месси после финала ЧМ.

Фанатов вывел из себя и тот факт, что Солт Бэ взял в руки Кубок мира. Как известно, трогать трофей имеют право только политики, победители Мундиаля и их близкие.

Вот что пишут болельщики в соцсетях:

💭 «Даже Месси понимает, что Солт Бэ – сомнительный персонаж».

💭 «Мне как турку не нравится этот парень. Месси осуществил свою главную мечту, еще раз доказав, что он лучший в мире, зачем ему пожимать руку этому парню и тратить на него свое время?»

💭 «Кто позволил ему брать в руки трофей? Что он вообще себе позволяет, боже».

💭 «Солт Бэ выглядит просто жалко».

💭 «Месси дважды сказал Солт Бэ «нет». Он все равно погнался за Лионелем и схватил его за руку, когда Месси хотел обнять своих родных. Какой придурок. Это был единственный момент после финала, когда Месси выглядел сердитым».

Кажется, в этом мире развелось слишком много селебрити.