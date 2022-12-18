«Кто ему это позволил?» Фанатов взбесила знаменитость, которая пыталась сфотографироваться с Месси после финала ЧМ
Аргентина в финале Мундиаля победила Францию, Месси наконец стал чемпионом мира.
Когда подопечные Скалони отмечали свой триумф, к Месси подошел Солт Бэ и стал настойчиво просить у нападающего «ПСЖ» селфи. Кажется, его поведение разозлило и самого Лео:
Вы точно знаете, кто такой Солт Бэ. Помните турецкого ресторатора, который своим фирменным движением солил мясо, кажется, всем футболистам галактики? Так вот, это именно он пристал к Месси после финала ЧМ.
Фанатов вывел из себя и тот факт, что Солт Бэ взял в руки Кубок мира. Как известно, трогать трофей имеют право только политики, победители Мундиаля и их близкие.
Вот что пишут болельщики в соцсетях:
💭 «Даже Месси понимает, что Солт Бэ – сомнительный персонаж».
💭 «Мне как турку не нравится этот парень. Месси осуществил свою главную мечту, еще раз доказав, что он лучший в мире, зачем ему пожимать руку этому парню и тратить на него свое время?»
💭 «Кто позволил ему брать в руки трофей? Что он вообще себе позволяет, боже».
💭 «Солт Бэ выглядит просто жалко».
💭 «Месси дважды сказал Солт Бэ «нет». Он все равно погнался за Лионелем и схватил его за руку, когда Месси хотел обнять своих родных. Какой придурок. Это был единственный момент после финала, когда Месси выглядел сердитым».
Кажется, в этом мире развелось слишком много селебрити.
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