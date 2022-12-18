📸 В трансляцию попал момент, когда Месси понял, что стал чемпионом мира
Команда Скалони исполнила мечту всей Аргентины.
В финальном матче чемпионата мира против Франции аргентинцы сумели вырвать победу в серии пенальти. Оператор трансляции сумел запечатлеть момент, когда Месси осознал, что наконец стал чемпионом мира.
Гонсало Монтьель идеально исполняет одиннадцатиметровый и этим ударом приносит Аргентине победу на Мундиале. В эту секунду Лео становится самым счастливым человеком планеты:
Он так долго этого ждал!
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