Мбаппе за 97 секунд оформил дубль в финале ЧМ и спас сборную Франции! Чистые эмоции Килиана 🔥

Франция творит историю!

Команда Дешама в самой концовке встречи сумела отыграть два мяча. Килиан Мбаппе всего за 97 секунд затащил Францию в овертайм.

Эмоции нападающего «ПСЖ» после второго гола в ворота Аргентины невозможно передать словами.

Зрители тоже в восторге от драматичности финала. Вот их лучшие комментарии:

💭 «Невероятный. Просто невероятно. Мбаппе забил красивый гол. Его второй мяч позволил ему возглавить сражение за «Золотую бутсу». Таким игрокам, как он, не нужно хорошо играть все 90 минут. Им просто нужна возможность».

💭 «Трудно сказать это как американцу… но Мбаппе может быть величайшим спортсменом всех времен».

💭 «Многие молодые ребята сегодня стали фанатами Мбаппе».

💭 «При голе Мбаппе Месси потерял мяч».

💭 «Мбаппе действительно заговорил».

💭 «Мбаппе, ты так шутишь над нами? Тебя не было, не было, а затем ты перевернул игру».

💭 «Во время второго гола Мбаппе в Аргентине явно случился массовый инфаркт».

«Ни один игрок за 92-летнюю историю чемпионатов мира не забил больше голов в финале, чем Килиан Мбаппе − 3. Во вторник ему исполнится 24 года».

💭 «Я кричал после этого гола. Прошли месяцы с тех пор, как это случилось со мной во время футбола, чувак. Спасибо, Мбаппе».

💭 «Это было так круто, что я почти на минуту забыл, как дышать. Так сильно я орал. Господи, футбол губителен для моего здоровья».