📸 Перед матчем Аргентина – Нидерланды Месси окружили дети. Лео уделил время каждому

Аргентина в серии пенальти выбила Голландию с чемпионата мира.

Тот четвертьфинал запомнился болельщикам не только яркой развязкой, но и кучей скандальных эпизодов. В этой канители фанаты не сразу обратили внимание на очень милый момент.

Перед выходом команд на поле детишки в подтрибунном помещении окружили Месси. Каждый хотел отбить Лионелю пятюню. Как только малыши заметили нападающего «ПСЖ», они принялись выкрикивать его фамилию. Лео постарался уделить немного внимания каждому ребенку.

Дети надолго запомнят этот момент.