«Месси выглядит так, как будто он ненастоящий». Игрок сборной Австралии до сих пор не может отойти от матча против Аргентины
Австралийский полузащитник Киану Баккус признался, что матч против Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре стал для него незабываемым опытом. Ранее Аргентина вышла в четвертьфинал турнира, обыграв Австралию (2:1), Месси открыл счет в матче.
«Просто невероятно, насколько он хорош: как он видит игру, как он берет ответственность на себя – далеко не все могут это сделать. Месси принимает мяч из любой точки поля и идет вперед. Я пытался следить за ним: смотреть, где он находится и что делает».
«Необычно наблюдать за ним – Месси выглядит так, как будто он ненастоящий, как восковая фигура, честно говоря. Было невероятно сыграть против него, я старался поучиться у него, хотя это было непросто, находясь в гуще событий», - признавался австралийский полузащитник.
Одолев Австралию, Аргентина прошла в четвертьфинал, где расправилась с Нидерландами по пенальти, теперь команду Лионеля Месси ждет борьба с хорватами за выход в финал турнира.
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