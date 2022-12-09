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Попало в трансляцию: блестящая реакция Мбаппе на промах Кейна с пенальти

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Франция бьется с Англией за выход в полуфинал чемпионата мира.

Команда Саутгейта дважды по ходу встречи получала возможность отыграться. Арбитр был благосклонен к англичанам и назначил в ворота Льориса два одиннадцатиметровых.

И если в первый раз Кейн не оставил голкиперу «Тоттенхэма» и шанса на спасение, то во второй раз Харри запустил мяч куда-то в космос. Больше всего промаху Кейна радовался нападающий «ПСЖ».  Мбаппе выглядел, как самый счастливый человек в галактике.

Такой широкой улыбки вы еще не видели.

 

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