Перед пенальти голкипер Нидерландов что-то сказал Месси. Их беседа выглядела очень комично из-за большой разницы в росте

В четвертьфинале ЧМ Аргентина и Голландия устроили сумасшедшую схватку за путевку в следующий раунд турнира.

Аргентина первой открыла счет на 35-й минуте. А уже во втором тайме на 73-й минуте в пользу латиноамериканцев был назначен пенальти. К точке направился Лео Месси.

Перед пенальти голкипер Нидерландов Андрис Нопперт что-то сказал нападающему «ПСЖ». Из-за разницы в росте их диалог выглядел очень забавно. Нопперт выше Месси на 34 сантиметра, ему пришлось наклониться, чтобы поговорить с Лео:

Андрис – самый высокий игрок катарского Мундиаля. Его рост – 203 сантиметра! Что это в сравнении с 169 сантиметрами Лионеля?

Но Месси таким не испугаешь. Великий аргентинец уверенно реализовал одиннадцатиметровый.