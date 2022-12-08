📸 Магия Месси. Лео сделал гениальный ассист в матче Аргентина – Нидерланды

Аргентина встречается со сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира.

Игра шла напряженно, но на 35-й минуте Науэль Молина наконец открыл счет. Но гораздо большего внимание заслуживает гениальная передача Лионеля Месси.

Нападающий «ПСЖ» сперва показал изящный проход с мячом. Его никто не смог остановить:

А затем Лео отдал тонкую передачу Молине. Мяч прошел между голландскими защитниками, как раскаленный нож сквозь масло:

Так может только Месси. Великий.