ПСЖ
Блог

📸 Магия Месси. Лео сделал гениальный ассист в матче Аргентина – Нидерланды

Науэль Молина Науэль Молина
Клубы
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Барселона Барселона
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Аргентина встречается со сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира.

Игра шла напряженно, но на 35-й минуте Науэль Молина наконец открыл счет. Но гораздо большего внимание заслуживает гениальная передача Лионеля Месси.

Нападающий «ПСЖ» сперва показал изящный проход с мячом. Его никто не смог остановить:

А затем Лео отдал тонкую передачу Молине. Мяч прошел между голландскими защитниками, как раскаленный нож сквозь масло:

Так может только Месси. Великий.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные