«Отдам ему свою жену». Фанаты сходят с ума от гола Неймара в ворота Хорватии

Бразилия и Хорватия отчаянно бьются за выход в полуфинал чемпионата мира. Команды не смогли выявить победителя в основное время, игра перешла в овертайм.

На 106 минуте Неймар осчастливил всю Бразилию, забив невероятно зрелищный гол.

Болельщики сошли с ума от увиденного. Они восхваляют Неймара в соцсетях:

💭 «Гений, монстр, лидер! Вы все, уважайте Неймара. Без него не было бы Бразилии».

💭 «Господи, клянусь, я больше не скажу и плохого слова про Неймара. Великий!»

💭 «Пеле может гордиться. Неймар – достойный преемник легенды».

💭 «Неймар, если я тебя когда-то критиковал, я забираю все слова назад!»

💭 «После этого Неймар может завалиться пьяным ко мне домой и поужинать с моей семьей! Господи, он стал легендой, это официально».

💭 «Теперь я готов отдать Неймару свою жену».

💭 «Неймар заткнул рот всем критикам. Он доказал свое величие на поле».

💭 «Я готов стать женой Неймара. Сделаю для него все что угодно. Он просто лучший. Мы его не достойны».

💭 «Я так рад за Неймара! После ужасной травмы в 2014 году и неприятного повреждения на этом ЧМ он стал настоящей легендой сборной Бразилии. Как изящно он забил этот гол. Великий игрок».

💭 «Я когда-то критиковал Неймара? Нет, не было такого! Я всегда говорил о нем только хорошее».

Хорватия сумела отыграться, доведя матч до своей любимой серии пенальти.

А какие эмоции у вас вызвал гол нападающего «ПСЖ»?