«Боюсь за «Баварию»: болельщики впечатлены игрой атакующего трио «ПСЖ» на ЧМ

Звездное три «ПСЖ» показывает блестящий футбол на чемпионате мира.

Неймар быстро восстановился после травмы и уже забил в плей-офф турнира. Месси тоже наконец сумел отличиться на стадии выбывания. А Мбаппе устроил настоящий спектакль в матче против Польши – Килиан сделал дубль и отдал голевую.

Только посмотрите на статистику парней:

Мбаппе — 4 игры, 5 голов и 2 ассиста;

Месси – 4 игры, 3 гола и 1 ассист;

Неймар – 2 игры, 1 гол и 1 ассист.

Поклонники «ПСЖ» впечатлены результатами атакующих игроков своей команды на Мундиале. Болельщики уже предвкушают возвращение игроков в клуб.

Вот что пишут фанаты в соцсетях:

💭 «Черт, наше трио просто разрывает этот турнир! Когда парни вернутся в клубные соревнования, у соперников просто не будет шансов».

💭 «Думаю, что для «ПСЖ» победа в Лиге чемпионов не будет сенсационной, а вот если клуб не возьмет трофей, имея в составе Месси, Мбаппе и Неймара, это точно взорвет мозг каждого».

💭 «Вы вообще видели, что наше трио творит на ЧМ? Я просто боюсь за «Баварию», мы ведь ее уничтожим».

💭 «У Мбаппе – три награды лучшему игроку матча, у Месси – две, а у Неймара – одна. Это трио «ПСЖ» точно что-то замышляет».

💭 «Вы хвалите Мбаппе, затем восхищаетесь Месси, а потом заваливаете комплиментами Неймара. Но, постойте, разве это не атакующее трио «ПСЖ»? Соперники, лучше просто не выходите на матчи против этих зверей. У вас нет шансов».

А кто из этой троицы вас впечатлил больше всего на чемпионате мира?