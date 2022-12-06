ПСЖ
Блог

«Он такой же человек, как и мы»: вратарь сборной Нидерландов Нопперт заявил, что готов к встрече с Месси в серии пенальти

ПСЖ ПСЖ
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Андрис Нопперт
Футбол Футбол

В пятницу Аргентина встретится с Нидерландами в четвертьфинале чемпионата мира.

Команды уже играли в полуфинале ЧМ-2014. Тот матч закончился победой аргентинцев со счетом 4:2 по послематчевым пенальти. 

Germany vs Argentina World Cup 2014: Lionel Messi has chance to be legend like Diego Maradona - BelfastTelegraph.co.uk

В преддверии встречи команд в Катаре голкипер Голландии Андрис Нопперт заявил, что готов сразиться со Лионелем Месси, если исход матча вновь будут решать одиннадцатиметровые. Об этом вратарь сказал в интервью изданию Yahoo Sports:

«Месси такой же человек, как и мы. Все решает конкретный момент. Он ведь тоже может промахнуться, и мы видели это в самом начале турнира».

Действительно, в последнем матче группового этапа Лео не реализовал пенальти в ворота Польши.

A вот в 2014 году Месси первым подошёл к точке и забил. В общей сложности нападающий «ПСЖ» реализовал 21 из 26 пенальти за сборную Аргентины.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные