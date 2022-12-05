Ашраф Хакими поставил победную точку в матче Испания-Марокко. Килиан Мбаппе первым поздравил друга с успехом

Ашраф Хакими поставил финальную точку в матче между Марокко и Испанией и вывел свою сборную в первый для них четвертьфинал чемпионата мира в истории. Забавно, что Хакими был рожден в Испании, воспитан в «Хетафе» и даже вызывался в молодежную сборную Испании, но в итоге сделал выбор в пользу Марокко.

Килиан Мбаппе одним из первых поздравил друга и партнера по «ПСЖ» с отличным результатом.

Статистика Ашрафа Хакими в матче Марокко-Испания:

120 мин. сыграно 73 касания 29/39 точность передач 6/11 борьба за позицию 4 отбор мяча 2 вынос мяча 1 реализованный пенальти 7.5 оценка Sofascore