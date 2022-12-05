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Ашраф Хакими поставил победную точку в матче Испания-Марокко. Килиан Мбаппе первым поздравил друга с успехом

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Ашраф Хакими поставил финальную точку в матче между Марокко и Испанией и вывел свою сборную в первый для них четвертьфинал чемпионата мира в истории. Забавно, что Хакими был рожден в Испании, воспитан в «Хетафе» и даже вызывался в молодежную сборную Испании, но в итоге сделал выбор в пользу Марокко.

Килиан Мбаппе одним из первых поздравил друга и партнера по «ПСЖ» с отличным результатом.

 

Статистика Ашрафа Хакими в матче Марокко-Испания:

⏱️ 120 мин. сыграно 👌 73 касания 👟 29/39 точность передач 🤺 6/11 борьба за позицию 🦵 4 отбор мяча 🚀 2 вынос мяча 🔫 1 реализованный пенальти 📈 7.5 оценка Sofascore

 

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