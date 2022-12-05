Игроки «ПСЖ» – главные герои встречи Испании с Марокко. В серии пенальти двое промахнулись, а один принес команде победу

Испания второй раз подряд не может пробиться в 1/4 чемпионата мира. Как и четыре года назад, «красная фурия» оказалась слабее соперника в серии пенальти.

Главными героями встречи Марокко с Испанией стали футболисты «ПСЖ». Отличились Сарабия, Солер и Хакими.

Когда время дошло до серии пенальти, первым от «красной фурии» к точке подошел Пабло Сарабия. Полузащитника выпустили на 118-й минуте, очевидно, рассчитывая на его меткость, ведь Пабло никогда в своей карьере не промахивался с точки.

Но ничто не длится вечно – на этот раз Сарабия попал не в сетку ворот, а в штангу.

Следующим испанским пенальтистом стал Карлос Солер. На счету полузащитника парижан было два нереализованных пенальти. В 1/8 финала ЧМ голкипер Марокко сумел отразить удар Солера с одиннадцатиметровой отметки.

После Карлоса с точки промахнулись Бенун и Бускетс. Затем к одиннадцатиметровой подошел еще один представитель «ПСЖ» – Ашраф Хакими.

Защитник справился безукоризненно, его уверенное и меткое исполнение пенальти принесло сборной Марокко заслуженную победу.

А кого вы поддерживали в этой встрече?