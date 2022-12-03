📹Австралийский футболист, не сыгравший ни минуты на ЧМ, заполучил футболку Лионеля Месси

Сборная Австралии проиграла Аргентине (2:1) в 1/8 финала и покидает чемпионат мира, но один из футболистов точно уедет не с пустыми руками.

Несмотря на то, что он не сыграл ни минуты за национальную команду, Кэмерону Девлину каким-то образом удалось заполучить футболку Лионеля Месси. И не просто какую-то – Девлину досталась юбилейная футболка, в которой Лео провел свой 1000-й профессиональный матч в карьере.

Получив награду Лучшему игроку матча, Месси заметил молодого австралийца, стоящего рядом, и обменялся с ним футболками.

Официальный аккаунт ФИФА в Twitter опубликовал видео обмена, подписав: «Класс от Месси. Сдержал свое обещание отдать полузащитнику австралийцев Кэмерону Девлину свою футболку после игры».

Действительно, бесценный сувенир.