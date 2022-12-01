«Мы все фанаты Месси». Легендарный немецкий футболист уверен, что весь мир ждет победы Лео в Катаре

Легендарный немецкий футболист Юрген Клинсманн уверен, что все хотят видеть Лионеля Месси чемпионом мира.

Бывший нападающий сборной Германии признается, что и сам болеет за Аргентину именно из-за Месси.

«Я был бы очень рад победе Аргентины, потому что все мы, в какой-то степени, фанаты Месси. Футбольные болельщики хотят, чтобы этот парень получил шанс выиграть свой первый чемпионат мира или как можно дальше пройти в турнире», - заявил Клинсманн ВВС.

«У Аргентины невероятные болельщики – самые фанатичные из всех, кого я видел в Катаре – а я посмотрел много матчей! Они пели национальный гимн на протяжении получаса до начала игры – и пели не просто один-два сектора, а весь стадион».

«Было ощущение, что мы находимся в Буэнос-Айресе. У других команд тоже мощная поддержка, например у Марокко или Туниса, но аргентинцы были самыми рьяными».

Сегодня вечером Аргентина сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против Австралии.