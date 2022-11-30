«Он вернулся с футболкой Месси для меня». Защитник Польши и «Астон Виллы» не решился попросить у Лео футболку, но его выручил голкипер Аргентины

Защитник сборной Польши и «Астон Виллы» Мэтти Кэш рассказал, что получил в подарок футболку Лионеля Месси от одноклубника Эмилиано Мартинеса. После матча между Аргентиной и Польшей голкипер «бело-голубых» вручил Кэшу заветную футболку.

«Лучшее произошло после игры – Эми Мартинес подошел ко мне и сказал: «Кэши, у меня для тебя подарок». А я такой: «Да ладно, что это может быть?». Он завел меня в тоннель, попросил подождать его, сам пошел в раздевалку и вернулся оттуда с футболкой Месси для меня. Что может быть лучше? Я видел Месси так близко, он проходил рядом со мной во время перерыва, но я ничего не смог сказать, просто смотрел, как заворожённый», - рассказал Кэш в интервью talkSPORT.

Польша уступила Аргентине 2:0, но обе команды вышли из группы С и продолжат борьбу в плей-офф турнира.