«Диего был бы счастлив». Месси вспомнил Марадону после выхода в плей-офф ЧМ

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси почтил память покойного Диего Марадоны после того, как его команда вышла в плей-офф чемпионата мира, обыграв Польшу (2:0).

«Диего был бы счастлив. Он всегда радовался успехам национальной команды Аргентины и лично моим. Он всегда был рядом», - говорил Лео после матча.

Марадона и Месси сблизились, когда Диего возглавлял сборную Аргентины в период с 2008 по 2010 год и после его отставки оставались в тесном контакте.

Месси всегда сравнивают с Марадоной из-за похожего стиля игры и влияния на сборную Аргентины. Тем не менее, Лео еще предстоит привести свою страну к титулу чемпиона мира, как это сделал Марадона в 1986 году.