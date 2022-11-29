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🎥 Неописуемая реакция слепого мальчика на гол Месси в ворота Мексики. Отец помогал сыну следить за игрой

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Во втором туре группового этапа чемпионата мира Аргентина обыграла Мексику со счетом 2:0. Первый гол в матче блистательно забил Месси.

У Лионеля – миллионы поклонников по всему миру. Но некоторые фанаты заслуживают особого внимания.

Например, мальчик, который, к сожалению, не может видеть. Но отсутствие зрения не лишило ребенка любви к футболу. Отец помогал сыну следить за матчем между Аргентиной и Мексикой. Только посмотрите, как страстно парнишка отреагировал на гол Месси:

Видео вызвало бурю эмоций и у фанатов. Вот как они прокомментировали ролик:

💭 «Нет, я не плачу».

💭 «Никогда, слышите, никогда не теряйте надежду и веру! Жизнь удивительна. Видео с маленьким фанатом Месси это доказывает».

💭 «Глаза не нужны, чтобы чувствовать радость. Простое желание наслаждаться жизнью – вот чему этот ребенок учит всех нас».

💭 «Его папа заслужил звание отца года».

💭 «Это видео растопило мое сердце. Именно для этого и создан футбол».

Бесценные эмоции.

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