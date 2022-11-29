Двойник Неймара опять всех обманул. На этот раз ему поверила охрана стадиона в Катаре

Блогер, как две капли воды похожий на Неймара, мелькает в заголовках спортивных изданий чуть ли не чаще самого нападающего «ПСЖ».

Двойник игрока уже обвел вокруг пальца болельщиков и американских телевизионщиков. Следующей жертвой фейкового Неймара стала охрана «Стадиона 974» в Катаре.

Форма сборной Бразилии, брендовая сумка, кепка и темные очки – это все, что понадобилось блогеру для своей идеальной аферы. Охранник лично вывел двойника Неймара на поле, чтобы тот смог сфотографироваться со всеми желающими.

Стюарды, перекрикивая друг друга, скандировали «Неймар», желая получить фото с кумиром. При этом человек в форме всячески охранял фейкового игрока сборной Бразилии от излишнего внимания.

Кажется, никто так и не понял, что на самом деле общался не со звездой «ПСЖ».