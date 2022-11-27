🎥 Блогер встретил тех самых фейковых фанатов Бразилии. Знают только Неймара, а некоторые вообще болеют за Аргентину

Перед самым стартом чемпионата мира в сеть начали просачиваться новости о том, что в Катар завезли огромное количество «фейковых» фанатов сборных разных стран.

Сообщалось, что выходцам из Индии, Бангладеша и других не самых богатых стран организаторы турнира заплатили, чтобы те притворялись болельщиками со всего мира.

Кажется, в Катар действительно приехали подставные фанаты.

Теорию о нанятых болельщиках доказал блогер Джон-Бернард Кайруз, который побеседовал с несколькими фанатами, одетыми в форму сборной Бразилии. Видео быстро стало вирусным.

Кайруз спросил у фанатов, заплатила ли им ФИФА за то, чтобы они притворялись болельщиками. Все ответили утвердительно. Более того, ни один из опрошенных не приехал в Катар из Бразилии.

В комментариях справедливо заметили: не обязательно быть бразильцем, чтобы поддерживать команду Тите. Но, согласитесь, странно, что болельщики в один голос назвали Неймара, самого известного игрока сборной, своим любимым бразильским футболистом. При этом никто не смог назвать ни одного другого имени.

Один из фанатов заявил, что на самом деле болеет за Аргентину, а другой сказал, что вообще не любит футбол.

Катарский чемпионат мира рискует стать самым странным Мундиалем в истории.