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📸 Нассер Аль-Хелайфи наблюдал за победой Аргентины над Мексикой в очень необычной компании

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Аргентина наконец одержала первую победу на чемпионате мира. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в этом матче отметился голом и ассистом.

За триумфом игрока своей команды с трибун стадиона в Катаре наблюдал Нассер Аль-Хелаифи. А рядом с директором «ПСЖ» за игрой следил другой «парижский» аргентинец – Маурисио Почеттино, который летом был уволен с поста главного тренера столичной команды.

Почеттино в своих соцсетях поделился фотографией со стадиона: «Спасибо за теплый прием и этот потрясающий чемпионат мира». 

Вместе с Маурисио и Нассерем матч смотрели сын Почеттино, Себастьяно, и Хесус Перес, который так же, как и Себастьяно, входил в тренерский штаб «ПСЖ».

Место встречи изменить нельзя.

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