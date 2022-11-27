Роковая ошибка: посмотрите, как игроки Мексики расположились за секунду до гола Месси

Аргентина обыграла Мексику во втором туре группового этапа чемпионата мира, тем самым повысив свои шансы на выход в плей-офф турнира. Лионель Месси в этой встрече забил и отдал голевую передачу.

Камера, расположенная над полем, запечатлела роковую ошибку, которую допустили мексиканцы. Они будто забыли, что за Аргентину играет Месси, и оставили ему непозволительно много свободного пространства:

Только когда Лео получил мяч, к нему устремились два игрока сборной Мексики:

Если бы на месте Месси оказался любой другой игрок, мексиканцам бы удалось устранить опасность для своих ворот. Но на поле был Лионель. Его остановить не смог никто, в том числе и голкипер соперника Очоа:

Как можно было так недооценить Лео?