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📸 Фанат снял реакцию Месси на свой гол в ворота Мексики. Это чистые эмоции

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Аргентина одержала свою первую победу на чемпионате мира в Катаре. Сборная Мексики уступила сопернику со счетом 0:2.

Главным героем встречи стал Месси – нападающий «ПСЖ» забил гол отдал один ассист. Свой мяч Лео отпраздновал с болельщиками и сделала это очень эмоционально. Одному из фанатов посчастливилось запечатлеть этот момент:

Очевидно, для Месси этот гол был крайне важен. 

В послематчевом интервью Лионель признался, что проигрыш Саудовской Аравии дался команде тяжело, а победа над Мексикой сняла груз с плеч аргентинских футболистов.

Впереди у команды Месси – игра с Польшей. Сможет ли Аргентина выйти в плей-офф турнира?

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