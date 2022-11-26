«Футболисты больше не боятся Лионеля Месси», - заявляет Гари Невилл и Лео забивает

Сборная Аргентины на протяжении 36 матчей оставалась непобежденной, но в Катаре впечатляющая серия неожиданно прервалась после встречи с Саудовской Аравией.

Во время перерыва во вчерашнем матче команды Лионеля Скалони с Мексикой Гари Невилл раскритиковал аргентинцев и их капитана – Лионеля Месси.

«Ты начинаешь думать: и это Аргентина? У них была хорошая серия перед турниром, но сейчас мы посмотрели их полторы игры и не похоже, что в них есть хоть что-то – в их игре нет ритма», - говорил Невилл на ITV.

«Футболисты больше не боятся Лионеля Месси. Это действительно очень плохая игра сборной Аргентины», - подытожил эксперт.

Рискнем предположить, что гол и ассист Лео во втором тайме изменили мнение Гари Невилла. Аргентина обыграла Мексику со счетом 2:0.

Следующим шагом для аргентинцев станет матч со сборной Польши во главе с Робертом Левандовски.