«Он лучше Кимпембе и Рамоса»: фанаты «ПСЖ» считают уход Тиаго Силвы ошибкой

Тиаго Силва сохранил значительный след в «ПСЖ», и его свободный переход в «Челси» в 2020 году вызвал много разговоров, тем более что парижский клуб решил отпустить его в основном из-за возраста.

С тех пор бразилец выиграл Лигу чемпионов с «синими» и не намерен в ближайшее время останавливаться на достигнутом, продлив контракт до 40 лет.

Фанаты "ПСЖ" колеблются между сожалением о том, что его отпустили, и словами, что это было в прошлом:

"Мы никогда не должны были заставлять его уйти, потому что в его возрасте он по-прежнему является одним из лучших защитников. Он лучше, чем Кимпембе и Рамос".

"Честно говоря, он лучше, чем Рамос или Кимпембе".

"С тех пор как он ушел 3 года назад, он все так же хорош".