📸 Перейра пропустил между ног, а затем Гана забила. Фанаты раскритиковали игру полузащитника «ПСЖ»
Португалии с большим трудом одолела Гану.
Африканцы дважды сумели забить подопечным Сантуша. Болельщики «ПСЖ» обратили внимание на невнятную игру футболиста их любимой команды – Данилу Перейры. Особенно фанатов разочаровал эпизод с первым голом Ганы.
Игрок соперника пробросил мяч между ног Данилу, после чего Гана сравняла счет:
А вот что об этом пишут болельщики в соцсетях:
💭 «Данилу Перейра – худший игрок на поле. Как он вообще играет за «ПСЖ»?»
💭 «Извините, а что вообще Данилу забыл на поле? Чем конкретно он занимается?»
💭 «Исключите Перейру из футбола. Этот парень даже не футболист, играет ужасно».
💭 «Меня пугает его форма, он не похож на игрока уровня нашей команды. Может, ему пора уйти из «ПСЖ»?»
💭 «Перейра не должен выходить в старте сборной и «ПСЖ», почему вообще его выпускают на поле, не понимаю».
💭 «Надеюсь, Гальтье выкинет Данилу из «ПСЖ». В матче с Ганой он показал, что не способен играть на высшем уровне».
А как вам игра полузащитника на чемпионате мира?
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