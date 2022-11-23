📸 Перейра пропустил между ног, а затем Гана забила. Фанаты раскритиковали игру полузащитника «ПСЖ»

Португалии с большим трудом одолела Гану.

Африканцы дважды сумели забить подопечным Сантуша. Болельщики «ПСЖ» обратили внимание на невнятную игру футболиста их любимой команды – Данилу Перейры. Особенно фанатов разочаровал эпизод с первым голом Ганы.

Игрок соперника пробросил мяч между ног Данилу, после чего Гана сравняла счет:

А вот что об этом пишут болельщики в соцсетях:

💭 «Данилу Перейра – худший игрок на поле. Как он вообще играет за «ПСЖ»?»

💭 «Извините, а что вообще Данилу забыл на поле? Чем конкретно он занимается?»

💭 «Исключите Перейру из футбола. Этот парень даже не футболист, играет ужасно».

💭 «Меня пугает его форма, он не похож на игрока уровня нашей команды. Может, ему пора уйти из «ПСЖ»?»

💭 «Перейра не должен выходить в старте сборной и «ПСЖ», почему вообще его выпускают на поле, не понимаю».

💭 «Надеюсь, Гальтье выкинет Данилу из «ПСЖ». В матче с Ганой он показал, что не способен играть на высшем уровне».

А как вам игра полузащитника на чемпионате мира?