📸 «Он все испортил». Фанаты «ПСЖ» критикуют Сарабию за один эпизод в матче сборной Испании

В четверг вечером Пабло Сарабия и Карлос Солер приняли участие в товарищеском матче сборной Испании против Иордании.

Надо сказать, что выступления обоих игроков трудно назвать выдающимися. Но игра Сарабии уж слишком расстроила поклонников «ПСЖ».

Фанаты обратили внимание на конкретный эпизод.

Гави делает неплохой рывок:

Затем игрок «Барселоны» отдает передачу Сарабии, но мяч устремляется куда-то в космос:

Фанаты «ПСЖ» отреагировали на игру Пабло резко:

💭 «Он сделает то же самое в игре с «Баварией»! Теперь вы понимаете, что меня в нем смущает?»

💭 «Сарабия буквально не приложил и усилия! А ведь он спокойно мог забить… Позор».

💭 «Игра Испании выглядит красиво до тех пор, пока Сарабия не коснется мяча».

💭 «Что-то вообще может быть хуже, чем это? Он все испортил».

💭 «Жаль, что в сборную едет Сарабия. Его мог бы заменить буквально любой».

А как вы относитесь к Пабло?