Дани Алвес рассказал, в чем главное отличие Неймара от Месси – оказалось, все дело в голах

Неймар и Лионель Месси играли вместе в «Барселоне», а сейчас делят раздевалку в «ПСЖ», футболистов часто сравнивают – последним это сделал их бывший напарник Дани Алвес.

Во время приближающегося Чемпионата мира Неймар и Лео будут соперниками, Алвес назвал один аспект, который отличает аргентинца от бразильца – оказалось, что все дело в голах.

«Неймар и Месси похожи – они оба видят больше остальных, но Месси одержим голами. Он все время думает о том, как бы забить. Неймар более пластичен, он жонглёр, как в цирке Дю Солей», - говорит Алвес в интервью бразильскому изданию GE.

Дани упомянул, что внутри Неймара живет зверь, который выходит наружу, если его спровоцировать и тогда ни один соперник не может его остановить.

«У Нея внутри зверь, если люди прикасаются к нему, хотят причинить ему вред, то он выходит наружу – тогда ты мертвец, потому что его нельзя остановить, такой у него способ самообороны».

Алвес неоднократно играл против обоих футболистов, будь то на тренировке «Барселоны» или во время матча, выступая за другую команду, так что он знает, как действовать против Неймара и Месси.

«Когда я играл против этих двоих, я говорил своим товарищам по команде: не фолите на них, не позволяйте зверю проснуться, тогда их нельзя будет остановить», — признается Алвес.

«Неймар и Лео – кумиры детей, которые мечтают играть в футбол. Это серьезный груз, но их проблема в том, что они решили быть гениями, а гениям приходится нести серьезную ношу».

Скоро Месси и Неймар поборются за победу на Чемпионате мира со сборными Аргентины и Бразилии, будет интересно посмотреть, кто из них окажется сильнее в турнире.