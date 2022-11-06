«Мои парни знали, что должны сделать свою работу»: Кристоф Гальтье о матче «Лорьян» - «ПСЖ»

Кристоф Гальтье прокомментировал победу своей команды в прошедшем матче с «Лорьяном». Неймар и Данилу Перейра заработали три очка для «ПСЖ».

«Мои парни знали, что должны сделать свою работу. Я считаю, что первый тайм в нашем исполнении был очень хорош: мы высоко прессинговали и поэтому получилось быстро забить и создать много опасных моментов.

Потом мы, разумеется, пожалели, что не забили больше в первом тайме, потому что «Лорьян» поставил нас в непростую ситуацию хорошо выстроенной вертикальной игрой. Наши игроки были под большим давлением: насколько мы были активны в первом тайме, настолько мы сдали во втором, но сумели вырвать победу и это о многом говорит», - заявил Гальтье после матча.

«Если говорить о выборе игроков, то Данилу давно не выходил в основе, но сегодня действовал отлично, особенно в защите и в атаке на стандартах. Мне понравилось, как Юго отрабатывал в атаке, создавал голевые моменты, к сожалению, он не смог забить сам, но сделал прекрасный пас на Неймара. Ему нужно продолжать в том же духе – это было многообещающее выступление».