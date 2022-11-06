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«Мбаппе без Месси ленив». «Остановите этого Неймара». Болельщики в Twitter отреагировали на победу «ПСЖ» над «Лорьяном»

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«ПСЖ» обыграл «Лорьян» без помощи Лионеля Месси в матче Лиги 1. Неймар забил быстрый гол, но во втором тайме хозяева поля сравняли счет, и только в концовке матча у парижан получилось вырвать победу.

Болельщики команды Кристофа Гальтье были недовольны пропущенным голом и ошибками в обороне, но не могли не отметить игру Неймара и Данилу, благодаря которым «ПСЖ» выиграл этот матч.

Вот реакция фанатов парижан в Twitter:

«Неймар в этом сезоне: 19 матчей, 15 голов, 11 ассистов».

«Главное в Данилу – он всегда проявляет себя в сложный момент».

«Я не хочу, чтобы «ПСЖ» вообще проигрывал, но особенно, когда на поле нет Месси, потому что не знаю во что превратится мой ТВ, если это произойдет».

«Неймар и Месси — единственные два игрока в топ-5 лиг, которые достигли двузначных показателей по голам и результативным передачам во всех соревнованиях».

«Остановите этого Неймара».

«У Мбаппе слишком большое эго, даже больше, чем у Роналду».

«Мбаппе без Месси немного ленив. Месси — лучший плеймейкер на свете. Я не терплю чепухи».

«Мбаппе без Месси».

«Мбаппе такой: «Пожалуйста, пасуй мне». А Неймар такой: «Ты со мной даже не говори, бро».

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