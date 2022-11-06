Неймар - лучший. Оценки «ПСЖ» за матч с «Лорьяном»

«ПСЖ» обыграл «Лорьян» в гостевом матче 14 тура Лиги 1. Лидер чемпионата Франции был активен и открыл счет уже на 9-й минуте встречи: отличился Неймар с передачи Экитика после грубой ошибки голкипера «Лорьяна».

Ситуация изменилась в начале второго тайма, когда Моффи пропустил мяч мимо себя у штрафной, и это позволило Ле Фе изящно отпасовать на ход форварду, исполнив передачу в касание. Счет сравнялся, и «ПСЖ» сумел вырвать победу только на 81-й минуте матча: Данилу выиграл воздух перед створом и лбом вогнал мяч под перекладину, пробив по центру ворот.

Матч закончился со счетом 1:2 в пользу команда Кристофа Гальтье.

Вот оценки игроков «ПСЖ» за матч с «Лорьяном»:

Игроки замены: