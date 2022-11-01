Вновь без Кимпембе: заявка «ПСЖ» на матч против «Ювентуса»

В среду «ПСЖ» вновь встретится с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Гальтье уже определился с игроками, которые отправятся в Турин.

Заявка «ПСЖ» на матч против «Ювентуса»

Преснель Кимпембе, едва восстановившись, вновь получил повреждение и гарантированно пропустит матч в Турине. Пембеле, Навас и Данилу также травмированы, они остались в Париже. Кстати, восстановление португальца движется прекрасно: на этой неделе он возобновил командные тренировки.

У Неймара – перебор желтых карточек, бразилец не сможет помочь своей команде в матче с «Ювентусом».

Какой состав, по вашему, должен выбрать Гальтье на последнюю игру парижан в групповом этапе Лиги чемпионов?