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Рейтинг самых надежных пар защитников «ПСЖ». Первое место вас удивит

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Исследование выявило самую надежную пару защитников «ПСЖ» в период с 2011 по 2022 год.

При анализе учитывались матчи чемпионата Франции, при этом пара защитников должна была сыграть вместе минимум 30 встреч.

Как мы видим, самой надежной связкой защитников парижан в катарский период является дуэт Тиаго Силвы и Преснеля Кимпембе, в среднем парни пропускали 0,6 голов за матч.

Больше всего мячей – на совести пары Маркиньоса и Кимпембе, эта связка пропускает в среднем 0,81 гол за игру. За выступлением именно этого дуэта болельщики могут наблюдать прямо сейчас. 

Учитывая статистику, как Гальтье может нивелировать этот недостаток защитников своей команды? Делитесь мнением в комментах!

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