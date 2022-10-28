Лишь один травмированный: заявка «ПСЖ» на матч против «Труа»

В 13-м туре Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Труа».

Кристоф Гальтье уже назвал имена футболистов, которые могут выйти на субботний матч.

Заявка «ПСЖ» на игру против «Труа»

На последней тренировке парижан отсутствовал лишь один игрок – Данилу Перейра. Португалец должен вернуться к работе с командой в воскресенье, матч против «Труа» он гарантированно пропустит.

Зато в заявке вновь появился Кимпембе. Преснель долго восстанавливался после травмы и наконец сыграл за «ПСЖ» в матче против «Маккаби». Правда, на поле он провел всего 12 минут. Кстати, издание L'Équipe сообщает, что столичный клуб возобновил переговоры о продлении контракта с защитником.

Какой состав «ПСЖ» вы бы хотели увидеть в субботу?