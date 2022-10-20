Без Неймара и Рамоса: заявка «ПСЖ» на матч против «Аяччо»

В 12-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправится на Корсику, где встретится с «Аяччо». Кристоф Гальтье уже назвал игроков, которые могут выйти на поле в пятницу.

Заявка «ПСЖ» на матч против «Аяччо»

Рамос и Неймар, к счастью, не травмированы, но на поле в пятницу все равно не выйдут. Серхио получил красную карточку в матче против «Реймса», а у Нея – перебор желтых карточек. Оба дисквалифицированы.

Витинья пропустил последнюю тренировку команды, но в заявку на матч 12-го тура попал. Рико дали пару дней на отдых. Нуну Мендеш продолжает восстанавливаться, он возобновит тренировки в воскресенье.

Данилу получил травму в матче с «Марселем», поэтому не сыграет с «Аяччо». Португалец должен вернуться к командным тренировкам через десять дней.

Как закончится встреча «ПСЖ» с корсиканцами? Делитесь своими прогнозами в комментах.