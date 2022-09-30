Кристофер Жюльен из «Монпелье» сказал, что берет пример с одного защитника «ПСЖ»

Несмотря на то, что первый сезон Рамоса в «ПСЖ» вышел не самым удачным, Серхио остается примером для менее опытных защитников.

Например, футболист «Монпелье», Кристофер Жюльен, в интервью пресс-службе Лиги 1 высоко оценил игровые качества испанца:

«Я равняюсь на Серхио Рамоса. В начале своей карьеры я по кругу пересматривал видео с его выступлениями. Я внимательно наблюдал за тем, как он играет, как двигается. Ему нет равных при стандартах, даже если в «ПСЖ» он выступает уже не на том уровне, что в «Реале».

В этом сезоне Рамос полностью восстановил свою физическую форму и закрепился в стартовом составе «ПСЖ». Серхио провел за парижскую команду 895 минут с начала сезона 2022/23.